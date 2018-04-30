Высокими темпами: «Газпром» построил первую нить «Турецкого потока»

Рустам Танкаев: Вторая нить «Турецкого потока построена. »Газпром» назвал темпы реализации проекта высокими. Вот что говорит о том, какие проблемы могут возникнуть у «Турецкого потока» при строительстве второй нити, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

Рустам Танкаев ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «Эти нитки первоначально были распределены так: одна из них полностью ориентирована на внутренний рынок Турции и газ, который по ней поступает, поступает с определенными льготными условиями, то есть там цены даются со скидкой по отношению к ценам соседних хабов. Что касается второй нитки, она была ориентирована с самого начала полностью на рынок Юго-Восточной Европы. Предполагалось, что эта нитка будет как бы завершаться хабом на территории Турции. Там будет продаваться газ европейским компаниям, и дальше через территорию Греции этот газ будет распределяться по странам-потребителям. Формально получалось так, что этот газ поступать на территорию Европы уже будет обезличенным. Это не российский газ будет, а газ, который будет принадлежать итальянским компаниям, австрийским компаниям, любым другим компаниям, но не России. Таким образом, никакой Третий энергопакет на этот газ распространяться не может. Все было бы хорошо, но Еврокомиссия до сих пор не подтвердила то, что она не будет препятствовать работе „Турецкого потока“. На этом фоне Турция заявила, что они хотели бы получать и из второй нитки тоже. Тут возник определенный конфликт. Дело в том, что они рассчитывали, что и по второй нитке газ будет идти по тем же льготным тарифам, по каким он идет по первой. „Газпром“ по этому поводу совершенно иначе высказался: они сказали, что, да, мы договорились, первая нитка на льготных условиях, а вторая нитка, пожалуйста, на хабе, на общих условиях, покупайте газ также как и европейцы. В результате турецкая сторона затормозила выдачу документов на строительство наземных сооружений вот до этого хаба, где должен продаваться газ европейцам. Это негативно повлияло на сроки выполнения проекта, в первую очередь, для проекта „Турецкий поток“. О второй очереди проекта „Турецкий поток“ речь пока не идет. Понятно, почему, потому что, на самом деле, второй этап был построен. Необходимо иметь твердое подтверждение со стороны Еврокомиссии, что они не будут препятствовать работе этого газопровода. Пока такого подтверждения нет, и пока этот вопрос висит в воздухе».

Проект «Турецкий поток» реализуется в трех локациях: на побережьях России, Турции и в Черном море. Сейчас в районе населенного пункта Кыйыкей строится приемный терминал. С мая прошлого года по дну моря проложено уже более 1100 км газопровода. Это 62% от его общей протяженности.