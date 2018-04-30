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Stifel считает акции Alphabet хорошим вариантом для покупки
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Stifel считает акции Alphabet хорошим вариантом для покупки 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Стоимость акций Alphabet (NASDAQ:GOOGL) может выражаться четырехзначными значениями, но после двухмесячного спада бумаги технологического гиганта представляют собой хорошую возможность для покупки.
К такому мнению пришли эксперты Stifel, которые повысили рейтинг Alphabet до категории «предпочтительных к покупке», а также увеличили целевой уровень стоимости акций с $1150 до $1234.
Компания с Уолл-стрит отмечают силу Google в рамках ее основных продуктов, а также потенциал в новых сегментах.
Stifel утверждает, что такие сервисы, как поисковая система и YouTube имеют «высокую полезность и долговременную устойчивость» для пользователей.
Между тем инициативы Alphabet в сегменте облачных вычислений и разработки искусственного интеллекта могут стать долгосрочными драйверами роста.
Прибыль Alphabet за первый квартал превзошла рыночные ожидания, несмотря на рост расходов на новые инвестиции.
На текущий момент акции торгуются примерно на 15% ниже пика конца января.
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