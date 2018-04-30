Фьючерсы на фондовых биржах США выросли в начале насыщенной событиями недели

Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в понедельник американский фондовый рынок откроется незначительным ростом перед публикацией на этой неделе экономических данных США и многочисленных отчетов американских компаний.

На 13:50 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на девять пунктов или на 0,32%, фьючерс на S&P 500 вырос на девять пунктов или на 0,32%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 34 пункта или на 0,50%.

За прошлую неделю основные индексы Уолл-стрит либо остались стабильными, либо незначительно снизились. Значение индекса S&P 500 изменилось незначительно, а индексы Dow и Nasdaq снизились на 0,6% и 0,4% соответственно. В понедельник Уолл-стрит готова открыться ростом.

Двумя основными событиями экономического календаря этой недели станут решение по монетарной политике ФРС в среду и публикация отчета по занятости в США в пятницу.

Аналитики прогнозируют, что ФРС сохранит текущее значение процентной ставки, хотя игроки рынков внимательно проанализируют заявление центробанка США относительно дальнейшей монетарной политики. На данный момент игроки рынков практически уверены в следующем повышении процентной ставки в июне. Третье повышение процентной ставки, по прогнозам аналитиков, состоится в сентябре. Состоится ли третье повышение процентной ставки в декабре на данный момент неясно.

Что касается отчета по занятости, то, согласно консенсус-прогнозу, ожидается увеличение рабочих мест на 185 тыс. после роста на 103 тыс. в марте. Также прогнозируется, что после значения в марте 4,1% уровень безработицы в США снизится до 4,0%.

Основное внимание будет приковано к средней почасовой заработной плате в США. Судя по прогнозам, она вырастет на 0,2% после роста на 0,3% месяцем ранее. В годовом исчислении рост зарплат, судя по прогнозам, составит 2,7%, не изменившись по сравнению с показателем марта.

Перед этими двумя ключевыми событиями недели в понедельник инвесторы обратят на публикацию данных по доходам и расходам физических лиц за март в 15:30 МСК. Эти данные включают в себя базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является базовым показателем для определения инфляции ФРС.

Среди других экономических данных понедельника можно выделить индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (PMI) за апрель и отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США, которые выйдут соответственно в 16:34 МСК и 17:00 МСК.

До выхода этих отчетов доллар дорожает против корзины других валют. На прошлой неделе индекс доллара США вырос на 1,37% из-за роста доходности гособлигаций США и перспектив ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.

В понедельник цены на золото снизились в связи с тем, что повышение курса доллара приводит к снижению спроса на желтый металл для держателей других валют. Еще одним фактором для удешевления золота стало ослабление геополитических опасений, что снижает спрос на защитные активы. Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Джэина в воскресенье заявил, что в мае Северная Корея закроет свой полигон для проведения ядерных испытаний. В пятницу на встрече с Мун Джэином лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал полное ядерное разоружение Северной Кореи.

В понедельник свои отчеты предоставят такие компании как McDonald’s (NYSE:MCD) и Loews (NYSE:L). В целом на этой неделе свои квартальные отчеты представят 145 компаний, охваченных индексом S&P 500. Основное внимание привлечет отчет Apple (NASDAQ:AAPL), который выйдет после завершения торговой сессии во вторник. В последние недели акции производителя смартфонов iPhone дешевели из-за опасений о снижении объемов продаж телефонов. За год объем продаж снизился более чем на 4%, а по сравнению с историческим максимумом — более чем на 10%.

Среди новостей о слияниях и поглощениях можно выделить сообщение о слиянии Sprint и T-Mobile. Стоимость сделки составила приблизительно $26 млрд При сделке с покупкой всех акций рыночная стоимость Sprint была определена на уровне приблизительно $59 млрд Рыночная стоимость компании, создаваемой в результате слияния, составит приблизительно $146 млрд

На торгах до открытия рынка акции Sprint (NYSE:S) снизились более чем на 11%, а акции T-Mobile (NASDAQ:TMUS) подорожали приблизительно на 1%.

Компания J Sainsbury (OTC:JSAIY) и британское подразделение Walmart (NYSE:WMT Asda подтвердили свое слияние. Сумма сделки составила £15 млрд ($20,6 млрд). В результате слияния возникнет крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, которая оставит позади текущего лидера — компанию Tesco (LON:TSCO). Продажа Asda означает свертывание деятельности Walmart на рынке Великобритании, хотя американский ритейлер получит 42% акций новой компании.

На европейских торговых площадках наблюдается незначительный рост акций после выхода хороших квартальных отчетов компаний.

Ранее большинство фондовых рынков Азии закрылись ростом, хотя объем торгов оставался низким из-за того, что торговые площадки Японии Китая закрыты на праздник.

В понедельник цены на нефть снизились приблизительно на 1% на фоне новых данных о росте буровой активности в США, который приведет к росту добычи нефти в этой стране. По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 27 апреля, американские нефтедобытчики увеличили число действующих буровых установок еще на пять до 825.

Это наибольшее число действующих буровых установок в США с марта 2015 года. Рост буровой активности усилил опасения о том, что повышение добычи в США может подорвать усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке.

На 13:51 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,12% до $67,34, а нефть Brent подешевела на 1,04% до $73,02.