Центробанк в 2017 году получил убыток в размере 435,3 миллиарда рублей

"В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 миллиарда рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились", — отмечается в сообщении.

Расходы ЦБ выросли в 2 раза, до 758,556 миллиарда рублей. Доходы снизились на 9,1%, до 391,009 миллиарда рублей.

ЦБ объясняет полученный отрицательный финансовый результат снижением процентных доходов, которые за прошлый год уменьшились на 20,5% и составили 282 миллиарда рублей. «На фоне снижения процентных ставок Банка России значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита», — говорится в отчетности.

Другой причиной убытков регулятор назвал формирование резервов в связи с санациями крупных банков. «В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов Банка России увеличились расходы по формированию соответствующих провизий», — сказано в документе.