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Банк России завершил 2017 год с убытком
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Банк России завершил 2017 год с убытком 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: dp.ru
По итогам 2017 года ЦБ получил убыток в 435,3 млрд рублей, тогда как в предыдущем году показал прибыль в 43,7 млрд рублей.
«В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 млрд рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦБ.
В 2016 году прибыль ЦБ составила 43,745 млрд рублей.
Расходы ЦБ выросли в два раза, до 758,556 млрд рублей, а доходы снизились на 9,1%, до 391,009 млрд рублей.
Также сообщается, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о завершении в течение двух-трех лет работы по очищению банковского сектора России. Сейчас, по ее словам, большая часть работы уже выполнена.
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