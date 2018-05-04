Банк России завершил 2017 год с убытком 

По итогам 2017 года ЦБ получил убыток в 435,3 млрд рублей, тогда как в предыдущем году показал прибыль в 43,7 млрд рублей.
«В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 млрд рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦБ.
В 2016 году прибыль ЦБ составила 43,745 млрд рублей.
Расходы ЦБ выросли в два раза, до 758,556 млрд рублей, а доходы снизились на 9,1%, до 391,009 млрд рублей.
Также сообщается, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о завершении в течение двух-трех лет работы по очищению банковского сектора России. Сейчас, по ее словам, большая часть работы уже выполнена.