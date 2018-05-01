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Убыток «ФК Открытие» ​по МСФО в 2017 году составил 426,8 млрд рублей
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Убыток «ФК Открытие» ​по МСФО в 2017 году составил 426,8 млрд рублей 

Прайм 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Напомним, в 2016 году банк получил 1,5 млрд рублей чистой прибыли.
Как говорится в материалах кредитной организации, основной причиной убытков стал рост резервов под обесценение кредитов (до 359,89 млрд рублей с 34,3 млрд в 2016 году). Кроме того, расходы на прочие виды обесценения и резервы увеличились до 94,48 млрд рублей (с 2,25 млрд в 2016 году).
Кредитный портфель "ФК Открытие" после вычета резервов сократился до 716,2 млрд рублей. Средства клиентов на счетах уменьшились до 870,1 млрд рублей.
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