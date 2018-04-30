Главные мировые новости понедельника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 30 апреля 2018 г.

1. Понедельник слияний

В понедельник инвесторы оценивают новости о многомиллиардных слияниях компаний по обеим сторонам Атлантики.

Шокировав сектор ритейлерский сектор Великобритании , компания J Sainsbury (OTC:JSAIY) и британское подразделение Walmart (NYSE:WMT Asda подтвердили свое слияние. Сумма сделки составила £15 млрд В результате слияния возникнет крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, которая оставит позади текущего лидера — компанию Tesco (LON:TSCO).

После сообщения об этой сделке, акции Sainsbury повысились на 15%, а акции основного конкурента, компании Tesco PLC, снизились на 1,3%.

В воскресенье T-Mobile и Sprint сообщили об успешном завершении переговоров о слиянии на сумму $26 млрд Если эта сделка получит одобрение со стороны антимонопольных органов, в результате будет создан третий по величине мобильный оператор США

На торгах до открытия рынка акции Sprint упали приблизительно на 7%, а акции T-Mobile подорожали чуть более чем на 1%.

Кроме того, компания Marathon Petroleum (NYSE:MPC) готова приобрести своего конкурента по нефтепереработке — компанию Andeavor. Сумма сделки должна превысить $20 млрд, а в результате слияния будет создана крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в США, оставив позади Valero Energy (NYSE:VLO).

О сделке должно быть объявлено в понедельник, а покупка будет осуществлена деньгами и акциями. По данным осведомленных источников, акции Andeavor будут выкуплены по цене $150 за штуку. Это на 22,6% выше стоимости акций Andeavor, зафиксированной к завершению пятничных торгов.

2. Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что американские рынки откроются ростом

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на рост при открытии. Инвесторы приготовились к началу новой недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономическими данными перед началом мая, который традиционно является сложным месяцем для финансовых рынков.

Фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 105 пунктов или 0,4%, фьючерс на S&P 500 повысился на восемь пунктов или на 0,3%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 38 пунктов или приблизительно на 0,6%.

На этой неделе настроения рынков будут определяться несколькими важными событиями, в частности заседанием ФРС , отчетом по занятости в США за апрель и квартальным отчетом компании Apple

На европейских торговых площадках наблюдается незначительный рост акций после выхода хороших квартальных отчетов компаний.

В последний день месяца большинство фондовых рынков Азии закрылись ростом после публикации квартальных отчетов компаний и ослабления напряженности на Корейском полуострове.

3. Перед новыми экономическими отчетами курс доллара и доходность бондов США незначительно выросли

Пока инвесторы ожидают свежего набора экономических данных США, курс доллара незначительно вырос против корзины других основных валют.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,3% до 91,53, приблизившись к максимуму пятницы 91,73 — наивысшему значению с 11 января.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США замерла на отметке 2,964%, оставаясь ниже уровня 3%. На прошлой неделе она повышалась до максимума за четыре года — 3,035%.

Недавний рост доходности гособлигаций и доллара США произошел благодаря тому, что вероятность ускорения инфляции дала дополнительное основание прогнозам об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС.

4. Внимание на ключевой показатель инфляции для ФРС В США в 15:30 МСК выйдут отчеты данные по доходам и расходам физических лиц за март, а также будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, который является базовым показателем для определения инфляции ФРС.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что базовый индекс расходов в США за март вырастет на 0,2% после аналогичного повышения в феврале.

В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за март должен вырасти на 1,9%, по сравнению с ростом на 1,6% в феврале.

ФРС использует индекс расходов, чтобы определять необходимость повышения или снижения процентной ставки. Цель заключается в том, чтобы сдерживать инфляцию на уровне 2% или ниже.

Рост инфляции может стать катализатором для ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС по сравнению с предыдущими прогнозами.

Инвесторы также оценят данные по индексу деловой активности (PMI) в Чикаго за апрель, которые будут опубликованы в 16:45 МСК, а также отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США, который выйдет в 17:00 МСК.

Аналитики прогнозируют, что в результате своего заседания на этой неделе ФРС сохранит значение процентной ставки без изменений. Большинство экономистов полагают, что центробанк США трижды повысит процентную ставку в этом году, а следующее ее повышение состоится в июне.

5. Нефть дешевеет из-за данных о росте действующих буровых установок в США В понедельник цены на нефть начали неделю со снижения на фоне роста буровой активности в США, который приведет к росту добычи нефти.

По опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 27 апреля, американские нефтедобытчики увеличили число буровых установок еще на пять до 825.

Это наибольшее число действующих буровых установок в США с марта 2015 года. Рост буровой активности усилил опасения о повышении добычи нефти в США.

Фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,66 или приблизительно на 1% до $67,44 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent опустились на $0,71 или приблизительно на 1% до $73,08 за баррель.