Ещё
Умер Георгий Генс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Георгий Генс 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Основной акционер группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс скоропостижно скончался. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ".
Информацию изданию подтвердил вице-президент, управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов.
Уточняется, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где катался на горных лыжах. Предварительной причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.
Грибов сообщил "Коммерсантъу", что компания готовит заявление по ситуации.
IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. 100% собственником "Ланит" являлся Георгий Генс.
Журнал Forbes включал Георгия Генса в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн
ТАСС: последние новости
"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока" Сбербанк завершил основную подготовку банкоматов к приему купюр в 200 руб. и 2 тыс. руб. Третья линия "Ямал СПГ" может быть запущена уже в этом году
Комментарии6  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России114
Россию обвинили в еще одном отравлении461
США только сейчас заметили проблему Украины95
Садальский прилюдно унизил Галкина51
«Россия должна отдать мост»355
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение