Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке

Основной акционер группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс скоропостижно скончался. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Информацию изданию подтвердил вице-президент, управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов

Уточняется, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где катался на горных лыжах. Предварительной причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.

Грибов сообщил "Коммерсантъу", что компания готовит заявление по ситуации.

IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. 100% собственником "Ланит" являлся Георгий Генс.