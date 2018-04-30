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Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке
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Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Основной акционер группы компаний "Ланит" (в нее входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO) Георгий Генс скоропостижно скончался. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ".
Информацию изданию подтвердил вице-президент, управляющий директор "Ланита" Владимир Грибов.
Уточняется, что Генс умер в понедельник утром на Камчатке, где катался на горных лыжах. Предварительной причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.
Грибов сообщил "Коммерсантъу", что компания готовит заявление по ситуации.
IT-холдинг "Ланит" основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. 100% собственником "Ланит" являлся Георгий Генс.
Журнал Forbes включал Георгия Генса в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн
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