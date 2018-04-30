Renault Kaptur принес дилерам «Рено» выручку в размере 7,6 млрд рублей

Renault Kaptur принес дилерам «Рено» выручку в размере 7,6 млрд рублей Аналитики «Автостат Инфо» подсчитали выручку с продажи автомобилей марки Renault в период с января по март 2018 года. В отчетный период российские дилеры марки реализовали 27 408 новых «Рено» и получили с их продажи 22,6 млрд рублей. В марте этого года в России было продано 10 646 легковушек Renault на сумму 8,75 млрд рублей.

Исследование показало, что кроссовер Renault Kaptur — модель, с продажи которой дилеры французской марки получают наибольшую выручку. Так, в марте 2018 года этот кроссовер был продан в количестве 2486 ед. на общую сумму 3,05 млрд рублей. За первый квартал этого года на продаже автомобилей Renault Kaptur (продано 6210 ед.) продавцы заработали 7,6 млрд рублей. Выручка от продажи внедорожников Renault Duster в марте составила 2,7 млрд рублей, а за три месяца — 7,45 млрд рублей. При этом в марте покупатели приобрели 3095 новых «Дастеров», а за первый квартал они купили 8637 таких машин. С реализации автомобилей Renault Sandero в прошлом месяце (всего 2418 ед.) выручка составила 1,46 млрд рублей, а за январь-март, когда покупатели приобрели 5968 таких машин, она достигла 3,6 млрд рублей. Модель Renault Logan разошлась на российском рынке в марте в количестве 2554 ед. и принесла выручку в размере 1,37 млрд рублей. За первый квартал этого года продажи модели составили 6320 ед., а оборот от реализации — 3,4 млрд рублей.

И наконец, на внедорожниках Renault Koleos дилеры заработали в марте 185,2 млн рублей, реализовав 93 таких авто. С продажи «Колеосов» в первом квартале этого года (реализовано 272 авто) продавцы выручили 543 млн рублей.