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Турция сократит импорт газа из России
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Турция сократит импорт газа из России 

ИноСМИ 46 минут назад
Продолжается обратный отсчет до запуска проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который сделает Турцию энергетическим коридором и терминалом, сообщает турецкая газета «Ени акит». TANAP планируется ввести в строй до досрочных президентских и парламентских выборов в стране, намеченных на 24 июня 2018 года.
Генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол (Saltuk Düzyol), обратив внимание на то, что потребление природного газа в Турции составляет 50 миллиардов кубометров в год, отметил: «24-25 миллиардов кубометров обеспечивает Россия. За ней следует Иран (10 миллиардов кубометров), Азербайджан (6,6 миллиарда кубометров). Конечно, с TANAP баланс изменится. С реализацией этого проекта из Азербайджана будет поступать еще шесть миллиардов кубометров природного газа. А это значит, что общий импорт природного газа из Азербайджана составит 12,6 миллиарда кубометров. Иными словами, с этим проектом увеличится число альтернатив, и Азербайджан обойдет Иран по экспорту природного газа в Турцию. Доля России в общем потреблении страны сократится».
В данный момент TANAP завершен на 93,5%. С окончательной реализацией проекта «Южного газового коридора», предполагающего запуск Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов, Турция станет одним из важных энергетических узлов Европы.
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