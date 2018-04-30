«Газпром» стал ближе к Турции

"Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"", — говорится в сообщении.

"В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — отмечается в сообщении.

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.