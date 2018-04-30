Ещё
«Газпром» стал ближе к Турции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» стал ближе к Турции 

РИА Новости 1 час назад
"Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.
"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"", — говорится в сообщении.
"В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — отмечается в сообщении.
≥≥ «Турецкий поток» введут в эксплуатацию до конца 2019 года
Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.
"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
РИА Новости: последние новости
На Eurasia Airshow Россия заключила контракты на семь миллиардов долларов Эксперты прокомментировали решение Дерипаски по En+ Решения о поддержке попавших под санкции компаний пока нет, заявил Песков
Комментарии72  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении408
Садальский прилюдно унизил Галкина36
На Украине захотели лишить русских работы214
«Россия должна отдать мост»340
Россиян избавят от налога на недвижимость127
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение