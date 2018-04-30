Ещё
Bloomberg подсчитал убытки Tesla
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg подсчитал убытки Tesla 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: National Geographic
Компания Tesla Илона Маска теряет примерно $6,5 тысяч в минуту, пишет Bloomberg.
По данным агентства, прошлый год Tesla закончила с $3,4 млрд наличными (свободный денежный поток) и долгом в $9,4 млрд
При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд.
Как отмечается, без дополнительного финансирования, у компании могут закончиться средства уже в 2018 году.
Ранее сообщалось, что акционеры компании Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который лишает его фиксированной зарплаты.
Новая система вознаграждения предполагает выплату зарплаты Маску только при достижении определенных стратегических целей Tesla.
Газета.Ru: последние новости
"Газпром" сообщил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока" Bloomberg подсчитал убытки Tesla Назван объем средств российского бизнеса в британских офшорах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России135
Россию обвинили в еще одном отравлении461
США только сейчас заметили проблему Украины114
Садальский прилюдно унизил Галкина53
«Россия должна отдать мост»355
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение