Bloomberg подсчитал убытки Tesla

Компания Tesla Илона Маска теряет примерно $6,5 тысяч в минуту, пишет Bloomberg

По данным агентства, прошлый год Tesla закончила с $3,4 млрд наличными (свободный денежный поток) и долгом в $9,4 млрд

При этом свободный денежный поток компании Маска находится в минусе уже пять кварталов подряд.

Как отмечается, без дополнительного финансирования, у компании могут закончиться средства уже в 2018 году.

Ранее сообщалось, что акционеры компании Tesla одобрили 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который лишает его фиксированной зарплаты.

Новая система вознаграждения предполагает выплату зарплаты Маску только при достижении определенных стратегических целей Tesla.