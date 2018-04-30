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Более 4 млрд рублей федеральных средств уже поступило в бюджет Нижегородской области в I квартале 2018 года
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Более 4 млрд рублей федеральных средств уже поступило в бюджет Нижегородской области в I квартале 2018 года 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Более 4 млрд рублей федеральных средств уже поступило в бюджет Нижегородской области в I квартале 2018 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
Министерство подвело предварительные итоги по привлечению в область федерального финансирования. За первый квартал в область поступило 4,1 млрд рублей федеральных средств, в том числе: 1,4 млрд рублей — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов, 1,3 млрд рублей — на социальную поддержку граждан (оплата части стоимости услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, поддержка лиц, награжденных знаком «Почетный донор России (СССР)», выплаты при рождении детей и другие), 500 млн рублей — на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.
Кроме того, 246,7 млн рублей были направлены на сельское хозяйство (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку растениеводства), 200,7 млн рублей — на развитие здравоохранения (оказание специализированной помощи, обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и лечебным питанием), 78,8 млн рублей — на выплаты безработным гражданам.
По состоянию на 1 апреля сумма заявленных регионом федеральных средств на 2018 год составляет 25,8 млрд рублей, из них на сегодняшний день подтверждено 25 млрд рублей.
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