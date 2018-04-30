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Рубль слабеет к доллару и укрепляется к евро
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Рубль слабеет к доллару и укрепляется к евро 

Банки.ру 46 минут назад
Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 0,0375 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:10 мск 62,31 рубля, курс евро понизился на 0,035 рубля, до 75,57 рубля, следует из данных на сайте биржи.
«Нефть утром теряет примерно 0,5% после данных о продолжающемся росте буровой активности в США. Вероятно, отыгрывая эти новости, рубль в субботу потерял 12 копеек к доллару и 29 к евро. В результате USD—RUB поднялась до 62,27, а EURRUB — к 75,70. Сегодня от рубля можно ожидать некоторого восстановления вслед за улучшением аппетита к риску на глобальных площадках и несмотря на ослабление нефти с утра», — прокомментировал финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.
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