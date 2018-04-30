Газпром планирует увеличить запасы газа и газового конденсата Тамбейского кластера на Ямале

Газпром планирует в ближайшие годы прирост запасов Тамбейской группы месторождений на Ямале на 670 млрд кубометров газа и 100 млн тонн газового конденсата. Об этом говорится в публикации корпоративного журнала «Газпром».

Сейчас на месторождениях Тамбейской группы продолжают геологоразведочные работы, в том числе на юрский нефтегазоносный комплекс. В этом году планируют закончить строительство четырех разведочных скважин. Текущие извлекаемые запасы углеводородов месторождений Тамбейской группы по сумме промышленных категорий на начало 2018 года составляют 7,7 трлн. кубометров газа, 599,2 млн тонн газового конденсата и 29,7 млн тонн нефти, — сообщает информационное агентство «RNS».

В прошлом году при анализе новой геологической информации установили, что геологические объекты на Западно-Тамбейском, Северо-Тамбейском и Тасийском лицензионных участках, ранее считавшиеся отдельными месторождениями, представляют собой единое месторождение — Тамбейское. Ранее Газпром заявлял, что компания определится с вариантами разработки Тамбейского кластера в течение двух лет.