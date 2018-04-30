Силы притяжения

Когда речь заходит о создании собственного бизнеса, первое, что пришло бы в голову большинству — магазин или сайт для перепродажи товара или услуги. Организовать собственное производство — это для самых смелых, готовых ждать и рисковать. А производство сложной, да еще и сезонной продукции — вообще для самых отчаянных. Но пример предпринимателя из Саратова Владислава Сальникова показывает, что и это вполне реализуемо.

Эффективность повышается

Компания Владислава «Новохим САРАТОВ» занимается производством инновационного продукта по очистке котлового и теплового оборудования от накипи, ржавчины и всевозможных отложений. Чистое оборудование помогает существенно сократить энергозатраты, потому что, к примеру, один миллиметр отложений на внутренней поверхности водогрейного котла увеличивает потребление газа на 7 процентов. «Это очень серьезные деньги, и если такое оборудование не чистить, то перерасход газа в денежном эквиваленте колоссальный. Как следствие, это еще и понижение параметров теплоносителя, то есть в домах становится холодно, а горячая вода превращается в холодную», — рассказывает Владислав.

Идея создания такого бизнеса, по его словам, пришла сама собой.

«Всю жизнь мечтал быть полезным обществу и одновременно быть хозяином положения. Но не перепродавать что-то, а именно организовать производство, что могло бы остаться после того, как меня не станет, чтобы оставить след в истории», — говорит гендиректор компании.

О том, насколько актуальна проблема очистки оборудования, Владислав знал не понаслышке — в свое время он работал в системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Я со школьной скамьи увлекался химией, но химического образования у меня нет, — рассказал Владислав. — Судьба свела меня с учеными-химиками, и, общаясь с ними, я понял, что в принципе создать такой продукт достаточно несложно. Мы стали в этом направлении работать с большим энтузиазмом и на дружеских началах, но под моим руководством».

По словам Владислава, на рынке достаточно аналогичных продуктов — и российских, и зарубежных, однако их стоимость в полтора-два, а то и три раза выше очистителей, производимых саратовской компанией.

«Мы произвели не просто продукт, который является смесью кислоты с различными веществами. Мы, используя силы Ван-дер-Ваальса (слабые только межмолекулярные связи, проявляющиеся на расстоянии, превосходящем частицы), создаем рабочие группы молекул, которые имеют свойство притягиваться к отложениям. Тем самым мы добиваемся еще более высокого эффекта по растворению отложений и делаем это меньшими затратами агрессивных веществ, в частности, соляной кислоты. Соответственно, стоимость продукта и влияние на окружающую среду понижаются, а эффективность повышается — и в этом инновационность нашего продукта», — рассказал гендиректор компании.

Городской сумасшедший

Потребителями этой продукции являются все те, у кого есть котельные, — в основном это теплогенерирующие компании, которые дают горячую воду и отопление, а также производственные предприятия, у которых в эксплуатации есть котельные.

«Основной региональный потребитель нашей продукции сейчас — это Саратовская область, но за счет помощи Министерства экономического развития РФ мы являемся участником всевозможных бизнес-миссий и начинаем расширять свою географию — подключаются соседние области, есть попытки взаимодействия с Казахстаном, Белоруссией, хотим попробовать дальнее зарубежье», — отметил Владислав.

По его словам, сейчас дополнительные инвестиционные средства в компанию не привлекаются, чтобы это не отражалось на стоимости продукта и не привело к его удорожанию.

«Если я сейчас привлеку инвестиционные деньги или кредитные деньги, то мне придется отразить это на стоимости продукта, а я совершенно не хотел бы этого делать. У основных потребителей нашего продукта — теплогенерирующих компаний — маленькие и обычно дефицитные бюджеты», — рассказал собеседник.

Как отмечает Владислав, сейчас он готов развивать компанию собственными силами и средствами — всю полученную прибыль направлять на разработку, производство и всевозможные маркетинговые мероприятия, поскольку получение сиюминутной прибыли не является целью предприятия. Сам процесс реализации продукта требует порой достаточно долгого периода времени, так как необходимо не просто продать товар, а еще предварительно рассказать о нем, об идее очистки, о самом процессе.

«Тем людям, которые принимают решение о применении моего продукта, а это, например, начальники котельных — им необходимо время, они должны попробовать, посоветоваться — это иногда не год и не два (порой проходит до трех лет) перед тем, как мы начинаем продавать какому-то предприятию объемы», — рассказывает Владислав.

Долгий переговорный период связан прежде всего со спецификой оборудования — оно используется сезонно. Кроме того, оборудование очень дорогое, и предприятие боится рисковать, встречая новое средство для очистки.

«На презентациях я могу окунуть в свое средство палец, чтобы показать, что с ним ничего не происходит, а значит и с оборудованием тоже ничего плохого не произойдет, — рассказывает Владислав. — Но понятно, когда котел стоит 50 миллионов рублей, что бы я там ни опускал в свой раствор, эти деньги находятся под ответственностью человека, и за оборудование он отвечает головой. А моя рука? Ну, может я какой-нибудь городской сумасшедший, который любит себя калечить напоказ».

«Хотим быть полезными»

В будущем руководитель компании не исключает привлечение инвестиционных средств или других видов финансовой помощи — и в этом, рассказал он, будет удобен и полезен Портал Бизнес-навигатора МСП. Владислав и сейчас пользуется сервисами портала, в частности, возможностью проверить новых клиентов.

«Большинство моих клиентов — генерирующие компании. Все требуется проверять, поскольку у многих из них нестабильная финансовая ситуация. Если им должны конечные потребители, то, соответственно, у них самих будет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Из-за этого они могут находиться даже в предбанкротном состоянии. Ресурсоснабжающие организации начинают с них требовать эти деньги, накладывается арест на имущество, на счета, а я им могу в этот момент отгрузить продукцию, и деньги могут зависнуть», — рассказал Владислав.

Раньше, по его словам, именно так и происходило, потому что было сложно собрать объективную информацию о компаниях.

«Есть крупные компании, которые и проверять не стоит, но что касается небольших теплогенерирующих предприятий, то совсем несложно зайти на Портал Бизнес-навигатора, потратить минуту времени, но точно знать, что с финансовым состоянием моего клиента. Это очень большая помощь, поскольку раньше было вообще невозможно найти эту информацию», — поделился впечатлениями собеседник.

В настоящее время сотрудников в его компании немного — около 10 человек: оператор автоматизированного предпроизводства, несколько бригад, работающих сезонно, и администрация. Однако в планах у Владислава расширение компании и запуск производства другой продукции.

«Миссия компании, как я ее вижу, — производство различных очистителей. Если сейчас это кислотный очиститель неорганических отложений — ржавчины, накипи, то следующий продукт, который я хочу запустить, — это щелочной очиститель от органических отложений — для очистки канализаций, фасадов домов, железнодорожных цистерн», — рассказал гендиректор компании.

Вообще же, у предприятия «Новохим-САРАТОВ» в разработке целый перечень всевозможных очистителей, включая безопасный, на основе бесфосфатных технологий, стиральный порошок, который будет безвреден для потребителей и экологии.