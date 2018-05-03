Tesla сообщила о новом крупнейшем квартальном убытке

Американская компания Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это уже пятый подряд квартал, когда компания фиксирует рекордные для нее финансовые потери. Так, в третьем и четвертом кварталах 2017 года, убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн Вместе с тем, издание подчеркивает, что Tesla превзошла ожидания аналитиков. Они прогнозировали, что компания сообщит о еще более значительных потерях.

Tesla также представила данные, согласно которым в конце апреля она собрала примерно 2,27 тыс. своих новых электромобилей Model 3. Ранее в компании рассчитывали, что уже к концу 2017 года их будут выпускать еженедельно по 5 тыс.

Tesla начала сборку Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.