Ещё
WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд 

Ведомости 1 час назад
Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23-процентную премию к своей рыночной стоимости.
Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.
Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.
Ведомости: последние новости
Global Witness назвала объем средств российского бизнеса в британских офшорах Компании Дерипаски передали правительству список возможных мер поддержки Рогозин рассказал Путину о переходе системы «Глонасс» на самоокупаемость
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна отдать мост»111
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии173
«С Россией надо общаться с позиции силы»843
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии512
Стало известно о доходах Аксенова26
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение