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Marathon Petroleum купит Andeavor за $20 млрд
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Marathon Petroleum купит Andeavor за $20 млрд 

Прайм 27 минут назад
Фото: Прайм
Вторая по объемам переработки нефтяная компания США Marathon Petroleum планирует приобрести Andeavor за $20 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Акции перерабатывающей компании Andeavor будут куплены по $150 за штуку, премия к рынку составит 23%.
Планируется, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, при этом глава Andeavor Грегори Гофф останется топ-менеджером и будет работать на новой должности.
Газета предполагает, что эффект от слияния составит порядка $1 млрд
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