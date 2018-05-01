Marathon Petroleum купит Andeavor за $20 млрд

Акции перерабатывающей компании Andeavor будут куплены по $150 за штуку, премия к рынку составит 23%.

Планируется, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, при этом глава Andeavor Грегори Гофф останется топ-менеджером и будет работать на новой должности.

Газета предполагает, что эффект от слияния составит порядка $1 млрд