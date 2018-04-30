Газпром построит балтийский завод по переработке жирного газа

Ленинградской области , в районе Усть-Луги в ближайшее время появится новый завод по переработке жирного газа, сообщает Ireactor со ссылкой на пресс-службу Газпрома . Предполагается, что мощности завода будут перерабатывать от 45 миллиардов кубометров газа в год. На строительство планируется выделить 5 миллиардов рублей.

По словам члена правления концерна Всеволода Черепанова, речь идет именно о жирном природном газе, который представляет собой горючий ресурс с высоким содержанием этана, он сопутствует газоконденсатным и нефтяным месторождениям.

Также планируется организовать поставки жирного газа из Надым-Пур-Тазовского региона в Усть-Лугу. После чего дальнейшая транспортировка газа будет осуществляться по центральному коридору России

Для реализации этого проекта, помимо самого перерабатывающего завода, будут возведены новые газопроводы для дальнейшей подачи в «Северный поток-2».