Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

НЬЮ-ЙОРК , 29 апреля. / ТАСС /. Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США , договорились объединиться. О достижении такого соглашения объявил в воскресенье главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер.

"Я очень рад объявить, что T-Mobile и Sprint договорились образовать новую компанию. Этот крупный и мощный конкурент станет локомотивом позитивных преобразований во благо всем потребителям и предприятиям США", — отметил он в своем Twitter.

Отвечая на вопросы журналистов позднее, Леджер информировал о планах создать «самую мощную сеть [сотовой связи и услуг] в истории Соединенных Штатов». После объединения компания под названием T-Mobile намерена нанять тысячи новых сотрудников дополнительно для формирования в стране сверхскоростной мобильной сети 5G.

По данным специалистов телекомпании СNN, рыночная стоимость T-Mobile составляет $55 млрд, а Sprint — $26 млрд Партнеры рассчитывают, что после слияния данный показатель совокупно приблизится к $146 млрд Оба оператора в 2014 году вели переговоры об объединении усилий, однако отказались от этой идеи из опасения санкций со стороны администрации президента Барака Обамы за монополизацию рынка сотовой связи.