Ещё
Крым стал больше тратить на социально-культурную сферу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крым стал больше тратить на социально-культурную сферу 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. За четыре месяца года из бюджета Крыма на социально-культурную сферу выделено 16,8 млрд рублей, что на 720 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
По ее словам, наибольший объем средств предоставлен министерству образования, науки и молодежи Республики — более 7 млрд рублей (на 752 млн больше прошлогоднего показателя). При этом около 71% (более 5 млрд рублей) составили расходы на обеспечение крымчан общедоступным и бесплатным дошкольным и общим образованием.
Кроме того, министерству здравоохранения за указанный период было выделено более 4,8 млрд рублей (на 3% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года), министерству труда и социальной защиты — почти 4 млрд рублей (на 33 млн рублей больше), министерству культуры — 518,6 млн рублей (на 72,3 млн рублей больше), министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым — 168,2 млн рублей (на 4 млн рублей больше), министерству спорта — 156,2 млн рублей (на 17,2 млн рублей больше), государственному комитету по охране культурного наследия — 5,4 млн рублей.
"По состоянию на 28 апреля текущего года реестры на финансирование, поступившие от главных распорядителей бюджетных средств, профинансированы ведомством в полном объеме и в срок", — цитирует Кивико пресс-служба Минфина Крыма.
РИА Новости Крым: последние новости
Крым в этом году потратил из бюджета почти 23 млрд рублей В США посчитали, сколько выделили Украине с 2014 года Морпорты Крыма в этом году оснастят системой ГЛОНАСС – Рогозин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно294
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас88
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера209
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына79
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами815
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение