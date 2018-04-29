Крым стал больше тратить на социально-культурную сферу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. За четыре месяца года из бюджета Крыма на социально-культурную сферу выделено 16,8 млрд рублей, что на 720 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
По ее словам, наибольший объем средств предоставлен министерству образования, науки и молодежи Республики — более 7 млрд рублей (на 752 млн больше прошлогоднего показателя). При этом около 71% (более 5 млрд рублей) составили расходы на обеспечение крымчан общедоступным и бесплатным дошкольным и общим образованием.
Кроме того, министерству здравоохранения за указанный период было выделено более 4,8 млрд рублей (на 3% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года), министерству труда и социальной защиты — почти 4 млрд рублей (на 33 млн рублей больше), министерству культуры — 518,6 млн рублей (на 72,3 млн рублей больше), министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым — 168,2 млн рублей (на 4 млн рублей больше), министерству спорта — 156,2 млн рублей (на 17,2 млн рублей больше), государственному комитету по охране культурного наследия — 5,4 млн рублей.
"По состоянию на 28 апреля текущего года реестры на финансирование, поступившие от главных распорядителей бюджетных средств, профинансированы ведомством в полном объеме и в срок", — цитирует Кивико пресс-служба Минфина Крыма.