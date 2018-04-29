Доход губернатора Смоленской области в 2017 году составил 3 млн рублей

"Согласно поданным сведениям, доход губернатора в 2017 году составил 3 миллиона 2 тысячи рублей", — уточнили в администрации Смоленской области. По итогам 2016 года доходы Островского составили 2 млн 995 тыс. рублей, с учетом продажи земельного участка площадью 2495 кв. м. и жилого дома площадью 740 кв. м. — 68 млн 495 тыс. рублей.

В собственности губернатора по-прежнему находятся два земельных участка площадью 1379 и 753 кв. м и недостроенный дом площадью 420,9 кв. м. Также у Алексея Островского в пользовании находится квартира в Смоленске площадью 67,3 кв. м. У супруги губернатора и его детей в пользовании остается квартира на 34 кв. м.