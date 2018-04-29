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Доход губернатора Смоленской области в 2017 году составил 3 млн рублей
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Доход губернатора Смоленской области в 2017 году составил 3 млн рублей 

ТАСС 22 минуты назад
ТАСС, 29 апреля. Доход губернатора Смоленской области Алексея Островского за 2017 год составил чуть более 3 млн рублей, сообщили в администрации региона.
"Согласно поданным сведениям, доход губернатора в 2017 году составил 3 миллиона 2 тысячи рублей", — уточнили в администрации Смоленской области. По итогам 2016 года доходы Островского составили 2 млн 995 тыс. рублей, с учетом продажи земельного участка площадью 2495 кв. м. и жилого дома площадью 740 кв. м. — 68 млн 495 тыс. рублей.
В собственности губернатора по-прежнему находятся два земельных участка площадью 1379 и 753 кв. м и недостроенный дом площадью 420,9 кв. м. Также у Алексея Островского в пользовании находится квартира в Смоленске площадью 67,3 кв. м. У супруги губернатора и его детей в пользовании остается квартира на 34 кв. м.
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