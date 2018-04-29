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Эксперт назвал причины роста цены на нефть до $75 за баррель
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Эксперт назвал причины роста цены на нефть до $75 за баррель 

Газета.Ru 35 минут назад
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связал скачок стоимости нефти с нестабильными международными отношениями, передает НСН.
"Идёт довольно устойчивое продолжение тренда. Во многом это фактор ребалансировки рынка. Была сделка ОПЕК+, получается, что спрос растёт, а предложение растёт гораздо меньшими темпами.
Получается, что скоро они сравняются между собой. Тот самый баланс спроса и предложения восстановится. На ожидании восстановления этого баланса трейдеры скупают фьючерсы, вот цена и растёт", — считает эксперт.
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 75 долларов. Об этом свидетельствуют данные с лондонской биржи торгов. 23 апреля фьючерсы нефти Brent с поставкой в июне поднялись до 75,02 долларов за баррель, марки WTI — до 68,95 долларов, сообщает RT.
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