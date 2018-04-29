«Новатэк» планирует в ноябре подготовить проектную документацию для «Арктик СПГ-2»

САБЕТТА / Ямало-Ненецкий автономный округ /, 29 апреля. / ТАСС /. Проектная документация (feed) завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» будет подготовлена уже в ноябре 2018 года, а инвестрешение по строительству перевалочного пункта СПГ на Камчатке будет готово во втором полугодии. Об этом сообщил журналистам глава «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"По «Арктик СПГ-2» мы feed заканчиваем ориентировочно в ноябре, то по Камчатке мы стремимся принять инвестиционное решение в третьем, не позже четвертого квартала", — сказал он.

Михельсон также рассказал, что компания рассчитывает на внесение Госдумой поправок, которые позволили ли бы перевалочному пункту компании на Камчатке войти в территорию опережающего развития. Сейчас проект не попадает под ТОР, так как он будет расположен на воде, а не на суше.

"Новатэк" и японские энергетические компании ведут переговоры об их вхождении в долю проекта завода «Арктик СПГ-2». Они должны принять решение до конца этого года, также сообщил Леонид Михельсон.

"Мы рассматриваем участие японских компаний в «Арктик СПГ-2». Идет предметный, детальнейший разговор. В принципе, в этом году его надо уже заканчивать, иначе будет такая же ситуация как «Ямал СПГ» (японские компании тогда после длительных переговоров не вошли в этот проект)", — сказал он.

Михельсон добавил, что компания ведет переговоры и по участию японских компаний в качестве партнеров в проекте строительства перевалочного пункта СПГ на Камчатке.

Министр экономики России Максим Орешкин заметил, что «Арктик СПГ-2» для инвесторов представляет большой интерес. «Будем стараться помочь компаниям достигнуть взаимовыгодных договоренностей, потому что первый проект (»Ямал СПГ") доказал что те, кто не побоялся [принять участие], — сейчас довольны [тем], как проект развивается", — рассказал он.

"Арктик СПГ-2" — второй СПГ-завод «Новатэка», запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность может составить 19,8 млн т. Проект, скорее всего, будет реализован совместно с иностранными партнерами, они могут получить совокупную долю от 30% до 49%. Ранее глава компании говорил, что рассчитывает на участие в строительстве нового завода своих партнеров по проекту «Ямал СПГ» — французской Total и китайской CNPC, которая, по его словам, детально изучает эту возможность.