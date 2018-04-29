СМИ подсчитали средства россиян в британских офшорах 

Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет 34 млрд ($47 млрд). Об этом написала газета The Sunday Times со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.
Как отмечает издание, эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. При этом 30 млрд ($41,5 млрд) лежат на офшорных счетах лишь одной территории — Британских Виргинских островов.
Общий же объем «русских денег», которые прошел через заморские британские территории за последнее десятилетие, по данным издания, составляет еще 110 млрд ($152 млрд), что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра. На следующей неделе, как ожидается, в британском парламенте будет раскрыта информация о фактических держателях активов, размещенных в офшорах. Как отмечала газета The Times, инициатива направлена на раскрытие данных о «русских олигархах», которые скрывают свои доходы и владения, используя юрисдикцию британских заморских территорий.