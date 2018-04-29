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Times: объем «российских денег» на британских офшорах достигает $47 млрд
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Times: объем «российских денег» на британских офшорах достигает $47 млрд 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Объем денег, которые российские граждане хранят на офшорных счетах на британских заморских территориях, составляет £34 млрд ($47 млрд). С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Sunday Times, ссылающаяся на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.
Как отмечает издание, эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые российские граждане держат в банках самой Великобритании. При этом £30 млрд ($41,5 млрд) лежат на офшорных счетах лишь одной территории — Британских Виргинских островов, утверждается в статье.
Общий же объем «русских денег», которые прошел через заморские британские территории за последнее десятилетие, по данным издания, составляет еще £110 млрд ($152 млрд), что делает их вторым самым популярным направлением для денег российских граждан после Кипра.
Ранее газета The Times сообщила, что члены британского парламента собираются на следующей неделе проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы на британских заморских территориях. По данным издания, до настоящего момента такие налоговые убежища как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, в отличие от Великобритании, не раскрывали общественности личности бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «заявлениями от лукавого» призывы британской стороны к своим регуляторам о необходимости раскрытия информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных на британских территориях, среди которых есть российские бизнесмены. Он обратил внимание на то, что Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов — с одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны фактически на своей территории предоставляет возможность пользования финансовыми и налоговыми лазейками.
Он напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с нечистыми деньгами и доходами «непримиримую борьбу».
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