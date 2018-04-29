Во Вьетнаме упал экспорт нефти

Во Вьетнаме упали добыча и экспорт нефти, заявили в правительстве

Добыча сырой нефти во Вьетнама в апреле оценивается в 1,009 млн тонн, или 247 000 баррелей в день, что на 11,8% меньше, чем годом ранее.

Экспорт в январе-апреле сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,24 миллиона тонн. На 24,9% до $668 млн упала прибыль от экспорта, сообщили в Главном управлении статистикой.

Вырос импорт нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа. За первые четыре месяца года он увеличился на 11% и 12,7% соответственно.

Ранее в правительстве сообщали, что ожидают падение добычи нефти в 2018 году на 14,7%. Причиной называют истощение шельфовых месторождений.

Источник: Tuoi Tre News