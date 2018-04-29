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Во Вьетнаме вырос экспорт кофе и риса
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Во Вьетнаме вырос экспорт кофе и риса 

Вьетнам сегодня 58 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
По оценкам правительства, экспорт кофе из Вьетнама за первые четыре месяца 2018 года вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт риса — на 22,3%
Экспорт кофе, по оценкам Главного управления статистики вырос до 689 000 тонн, что соответствует 11,48 миллионам мешков по 60 кг. Доходы от кофе за четыре месяца выросли на 0,2% до $1,3 млрд В частности, экспортированные в апреле 160 000 тонн принесли стране $304 млн  Экспорт риса в январе-апреле выросла до 2,17 млн тонн, что принесло Вьетнаму на 38,3% больше прибыли — до $1,09 млрд Апрельский экспорт составил 680 000 тонн, что принесло прибыль в размере $347 млн  Вьетнам — один из главных мировых поставщиков риса и кофе. В первом случае страна занимает третье место по экспорту в мире, уступая Индии и Таиланду. Ранее сообщалось, что за текущий год социалистическая республика собирается поставить на мировой рынок 6,5 млн тонн этой культуры.
Также Вьетнам занимает второе место в мире по поставкам кофейных зерен, уступая лишь Бразилии.
Источник: Tuoi Tre News
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