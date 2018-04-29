Успешная сделка Гуцериева позволила его «М. Видео» в 2 раза увеличить выручку

По анонимным источникам внутри группы обе компании продемонстрировали впечатляющие результаты по первому кварталу 2018 г. : выручка двух компаний выросла на порядка 20% (около 80 млрд руб.), EBITDA — более чем 2х раза (около 5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики уверены, что инвестиция со стороны Группы «САФМАР» Гуцериева М. С. в данный сектор была своевременной и имеет большой потенциал.