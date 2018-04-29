Успешная сделка Гуцериева позволила его «М. Видео» в 2 раза увеличить выручку 

По анонимным источникам внутри группы обе компании продемонстрировали впечатляющие результаты по первому кварталу 2018 г. : выручка двух компаний выросла на порядка 20% (около 80 млрд руб.), EBITDA — более чем 2х раза (около 5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики уверены, что инвестиция со стороны Группы «САФМАР» Гуцериева М. С. в данный сектор была своевременной и имеет большой потенциал.
Напомним, что в декабре 2016 года Группа «САФМАР» приобрела 100% сети «Эльдорадо», а в 2017 году закрыла сделку по покупке «М. Видео». Сейчас «М. Видео» c 424 магазинами — самый большой российский ретейлер электроники и бытовой техники с долей рынка 17,1%, ссылается «М. Видео» на данные Gfk. У «Эльдорадо» с 415 магазинами — 8,8% рынка. Таким образом, объединенный ретейлер будет контролировать четверть рынка, а после 2020 года его доля, как указано в презентации компании, может вырасти до 30%.