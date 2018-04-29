Китай опубликовал новые правила с целью повышения уровня открытости сектора ценных бумаг для иностранных инвесторов

Пекин, 29 апреля / Синьхуа / — Китай опубликовал новые правила, касающиеся управления иностранными инвестициями в секторе ценных бумаг, на фоне последовательных шагов правительства по повышению уровня открытости финансового рынка.

Пересмотренные правила, опубликованные Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами, разрешают зарубежным инвесторам владеть контрольным пакетом акций в совместных компаниях, осуществляющих операции с ценными бумагами, и обещают постепенно расширить сферы деятельности таких компаний.

Китай уравняет иностранных инвесторов в зарегистрированных и не зарегистрированных на бирже компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами, в том, что касается их доли участия в капитале этих компаний. Кроме того, новые правила устанавливают квалификационные требования к зарубежным акционерам.

Вслед за публикацией новых правил Китайский комитет по контролю над ценными бумагами внесет изменения в соответствующее административное санкционирование, чтобы помочь удовлетворяющим требованиям иностранным инвесторам в подаче заявки на учреждение компании.

Эти меры согласуются с планами, озвученными властями во время ежегодной конференции Боаоского азиатского форума, состоявшейся ранее в этом месяце. -0-