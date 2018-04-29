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Запасы сырой нефти в Китае сократились на 2,4 проц.
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Запасы сырой нефти в Китае сократились на 2,4 проц. 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец марта 2018 года запасы товарной сырой нефти в Китае сократились на 2,39 проц. в месячном выражении, тогда как запасы нефтепродуктов снизились на 0,55 проц.
Снижение запасов нефти зафиксировано в результате увеличения объема нефтяной переработки, несмотря на рост ее импорта и добычи, свидетельствуют данные информационного агентства Синьхуа.
В то же время запасы бензина в стране выросли в связи с уменьшением его потребления после китайских новогодних каникул в феврале. В марте экспорт бензина из Китая увеличился на 104,5 проц. по сравнению с предыдущим месяцем.
Вырос спрос на дизельное топливо в связи с активизацией строительной деятельности после окончания зимы. В марте экспорт дизельного топлива из Китая вырос на 150,7 проц.
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в 2017 году объем добычи сырой нефти в Китае достиг 190 млн тонн со снижением на 4 проц. против показателя предыдущего года. -0-
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