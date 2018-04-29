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Доходы бюджета Башкирии выросли в полтора раза в первом квартале 2018 года
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Доходы бюджета Башкирии выросли в полтора раза в первом квартале 2018 года 

RT на русском 26 минут назад
Доходы бюджета Башкирии составили 55 млрд рублей по итогам первого квартала 2018 года, сообщает «Реальное время».
Если сравнивать с аналогичным периодом 2017-го, то показатель вырос в полтора раза.
«Впервые такой рост, но все вы знаете, рост обеспечен в силу разовых платежей по налогу на прибыль ПАО АНК «Башнефть», — сказал премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство России утвердило постановление, смягчающее условие реструктуризации задолженности регионов.
RT на русском: последние новости
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