Доходы бюджета Башкирии выросли в полтора раза в первом квартале 2018 года 

Доходы бюджета Башкирии составили 55 млрд рублей по итогам первого квартала 2018 года, сообщает «Реальное время».
Если сравнивать с аналогичным периодом 2017-го, то показатель вырос в полтора раза.
«Впервые такой рост, но все вы знаете, рост обеспечен в силу разовых платежей по налогу на прибыль ПАО АНК «Башнефть», — сказал премьер-министр республики Рустэм Марданов.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство России утвердило постановление, смягчающее условие реструктуризации задолженности регионов.