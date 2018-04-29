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Крым в этом году потратил из бюджета почти 23 млрд рублей
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Крым в этом году потратил из бюджета почти 23 млрд рублей 

РИА Новости Крым 30 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В первом кварте текущего года бюджет Республики Крым пополнился почти на 25 млрд рублей, а расходы казны составили около 23 млрд рублей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
"Мы исполнили доходы за первый квартал года в сумме 24,7 млрд, это 15% к общему объему утвержденных доходов на 2018 год. В том числе налоговых и неналоговых доходов у нас поступило 7,9 млрд Объем расходов составил 22,7 млрд, профицит бюджета — более 2 млрд", — рассказала она.
Министр добавила, что остаток средств резервного фонда составил 264 млн рублей из 300 млн, которые были заложены на год.
Кроме того, Кивико отметила, что с начала года в Крыму увеличились поступления собственных налоговых и неналоговых сборов — на 1,1 млрд рублей (на 15,6%). Также она отметила рост поступлений по упрощенной системе налогообложения: по сравнению с прошлым годом, они увеличились на 37,3% и составили 521 млн рублей.
"Можно смело говорить об успехах нашего малого бизнеса. Раз так увеличились поступления, значит, увеличились и доходы малого бизнеса. На сегодняшний день на упрошенной системе налогообложения находятся более 66 тыс. предпринимателей, на 1 апреля 2017 года их было 59,9 тыс. ", — уточнила глава ведомства.
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