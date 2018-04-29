Рынок паникует в преддверии отчета Apple 1 мая

1 мая Apple должна отчитаться о своих результатах за первый календарный квартал 2018 года (второй финансовый квартал), и аналитики заметно нервничают: в этот раз никто не может с полной уверенностью заявить, какие показатели сообщит корпорация. Настроения на Уолл-стрит близки к «паническим», сообщает Reuters

Ситуация осложнилась большим количеством слухов в последнее время. Многие говорят о том, что продажи iPhone X не оправдали ожиданий Apple, другие, наоборот, опровергают эту информацию. Масла в огонь подливает и конфликт Apple с Qualcomm , но здесь у компании есть запасной вариант в лице Intel

Отчет компании позволит узнать много новой интересной информации об Apple. В частности, компания опубликует официальные данные по продажам iPhone, iPad и Mac. Конечно, не стоит ожидать, что показатели будут такие же, как в новогодние праздники.

Во время прошлого квартального отчета Apple заявила, что намерена получить от 60 до 62 миллиардов долларов по завершении второго квартала. За аналогичный период прошлого года Apple получила прибыль приблизительно в 44 миллиарда долларов.