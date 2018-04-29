Ещё
Роспотребнадзор отправляется на контрольную закупку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор отправляется на контрольную закупку 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ /ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека получили право проводить контрольные закупки у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При этом они не должны предварительно уведомлять их о проведении такой проверки. Узнать о ней проверяемые смогут постфактум, причём нарушители — «незамедлительно после её завершения».
Всё это следует из Федерального закона №81, который вступает в силу в воскресенье, 29 апреля.
Контрольные закупки будут проводиться в рамках защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического надзора.
Если представители Роспотребнадзора не обнаружат нарушений, то о результатах контрольной закупки можно будет узнать в Едином реестре проверок. Если же к продукции или услугам фирмы возникнут претензии, то проверяющий сразу же предъявит служебное удостоверение и приказ о проведении такой проверки.
В некоторых случаях о планах «нагрянуть» в ту или иную организацию чиновники должны уведомлять органы прокуратуры. Кроме того, закон запрещает проведение внеплановой проверки по тому же основанию, если в ходе контрольной закупки не были выявлены такие нарушения. Основанием для проведения контрольной закупки будут всё те же, что и в случае традиционной внеплановой проверки.
Среди прочего, поводом может стать: истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения; нарушение прав потребителей (если ранее покупатель обращался к данной организации, но нарушение не было устранено); угроза или причинение вреда здоровью граждан, животным, растениям и ценным государственным объектам и прочее. Новым поводом для проведения внеплановой проверки и контрольной закупки стало нарушение требований к маркировке товаров.
Парламентская газета: последние новости
Песков: вариант национализации «Русала» не рассматривается США прокомментировали уход Дерипаски из руководства компании Песков назвал санкции США экономическим рейдерством
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ209
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»53
Ким Чен Ын назвал условия отказа от ядерного оружия
Сели все: гаишников покарали за прокурора470
«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»304
Видео
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение