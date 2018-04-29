Роспотребнадзор отправляется на контрольную закупку

При этом они не должны предварительно уведомлять их о проведении такой проверки. Узнать о ней проверяемые смогут постфактум, причём нарушители — «незамедлительно после её завершения».

Всё это следует из Федерального закона №81, который вступает в силу в воскресенье, 29 апреля.

Контрольные закупки будут проводиться в рамках защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического надзора.

Если представители Роспотребнадзора не обнаружат нарушений, то о результатах контрольной закупки можно будет узнать в Едином реестре проверок. Если же к продукции или услугам фирмы возникнут претензии, то проверяющий сразу же предъявит служебное удостоверение и приказ о проведении такой проверки.

В некоторых случаях о планах «нагрянуть» в ту или иную организацию чиновники должны уведомлять органы прокуратуры . Кроме того, закон запрещает проведение внеплановой проверки по тому же основанию, если в ходе контрольной закупки не были выявлены такие нарушения. Основанием для проведения контрольной закупки будут всё те же, что и в случае традиционной внеплановой проверки.

Среди прочего, поводом может стать: истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения; нарушение прав потребителей (если ранее покупатель обращался к данной организации, но нарушение не было устранено); угроза или причинение вреда здоровью граждан, животным, растениям и ценным государственным объектам и прочее. Новым поводом для проведения внеплановой проверки и контрольной закупки стало нарушение требований к маркировке товаров.