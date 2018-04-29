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Кимкано-Сутарский ГОК увеличит мощность до 4,5 млн тонн железорудного концентрата
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Кимкано-Сутарский ГОК увеличит мощность до 4,5 млн тонн железорудного концентрата 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 29 апреля. Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат, расположенный в поселке Снарский Облученского района Еврейской АО, планирует увеличение мощности производства железорудного концентрата до 4,5 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Кимкано-Сутарский ГОК — один из основных активов компании IRC (единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, основной акционер компании — золотодобывающая компания Petropavlovsk). В настоящее время разрабатывается Кимканское месторождение железной руды, ГОК работает на 75% мощности, на 100% должен выйти во второй половине 2018 года.
"У нас есть планы увеличения мощности ГОКа с 3,2 млн тонн до 4,5 млн тонн по выпускаемому концентрату. Это потребует дополнительных инвестиций в проект. Мы будем обращаться к банкам и инвесторам. Безусловно, помощь, которую мы можем получать в рамках госпрограммы (проект одобрен для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» — прим. ТАСС), позволит сделать проект более интересным и привлекательным для потенциальных инвесторов и кредиторов", — приводятся в сообщении слова финансового директора группы компаний IRC Ltd. Данилы Котлярова.
Строительство Кимкано‐Сутарского ГОКа идет в Еврейской АО с 2009 года. Финансовые ресурсы для реализации проекта привлекались IRC Ltd. в ходе размещений акций на бирже в Гонконге, а также у Торгово-Промышленного Банка Китая. Строительство осуществляла китайская компания CNEEC. В возведение объектов ГОКа вложено уже свыше 25,6 млрд рублей, капитальные затраты на 2018 год оцениваются в размере 600 млн рублей. Средства пойдут электрификацию железнодорожного пути к ГОКу, на проектирование объектов на Сутарском месторождении, приступить к освоению которого в качестве второй очереди проекта строительства ГОКа планируется в 2018 году. Вложения оцениваются еще в 1,6 млрд рублей.
Для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» было одобрено в общей сложности 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд рублей.
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