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ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3 млрд рублей
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ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3 млрд рублей 

Говорит Москва 32 минуты назад
Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД.
В конце 2017 года ЦБ лишил «Северный кредит» лицензии. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва разрешения.
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