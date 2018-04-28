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ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3 млрд рублей
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ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3 млрд рублей
Говорит Москва
32 минуты назад
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Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД.
В конце 2017 года
ЦБ
лишил «Северный кредит» лицензии. О том, что произошло хищение денег из кассы, временная администрация банка сообщила после отзыва разрешения.
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