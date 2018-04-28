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Объём пропавших из «Промсвязьбанка» кредитных досье превысил 160 млрд рублей
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Объём пропавших из «Промсвязьбанка» кредитных досье превысил 160 млрд рублей 

Говорит Москва 47 минут назад
С декабря прошлого года «Промсвязьбанк» проходит процедуру санации. В дальнейшем его передадут Росимуществу. На базе «Промсвязьбанка» планируется создать опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупными госконтрактами, пишет РИА Новости.
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