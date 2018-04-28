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«Газпром» занялся продажей квартир
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«Газпром» занялся продажей квартир 

dom.lenta.ru 32 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Российский аукционный дом (РАД) по поручению ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» провел аукцион по продаже трех квартир. Об этом сообщается на официальном сайте РАД.
Торги были смешанными, то есть проходили одновременно в интернете и в аукционном зале в Петербурге. Все три квартиры, предложенные покупателям, расположены в доме во Фрунзенском районе города, на Бухарестской улице. Помещения трехэтажные, имеют отдельные входы с улицы.
На недвижимость претендовали восемь кандидатов. В итоге все квартиры были реализованы, в совокупности за них выручили более 40 миллионов рублей: первый лот (общая площадь — около 344 квадратных метров) ушел за 13,2 миллиона рублей, второй (337 метров) — за 16 миллионов, третий (347 «квадратов») — за 13,5 миллиона рублей.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», согласно информации на сайте компании, — газотранспортное предприятие, обеспечивающее выполнение контрактных обязательств ПАО «Газпром» по поставкам газа на экспорт. Подразделения предприятия перевозят природный газ в девять субъектов Российской Федерации.
По данным аналитиков, в среднем квартира на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга стоит восемь миллионов рублей. За первый квартал 2018-го этот показатель увеличился на семь процентов.
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