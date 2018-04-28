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Алексей Орлов: один рубль налоговых льгот позволил привлечь 6 рублей инвестиций в Свердловской области в 2017 году
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Алексей Орлов: один рубль налоговых льгот позволил привлечь 6 рублей инвестиций в Свердловской области в 2017 году 

Информационный портал Свердловской области 42 минуты назад
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов 18 апреля на заседании совета глав муниципальных образований подвёл итоги работы по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области в 2017 году.
По его словам, общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Свердловской области по итогам 2017 года составил 338 миллиардов рублей. В течение прошлого года высокие темпы роста инвестиционной активности демонстрировали строительный комплекс и сельское хозяйство. Для обеспечения роста инвестиционной активности в Свердловской области в прошлом году большое внимание уделялось развитию необходимой инфраструктуры — индустриальных парков, технопарков и других площадок. Кроме того, на региональном уровне продолжают действовать налоговые льготы для участников приоритетных инвестпроектов, резидентов ТОСЭР и участников СПИК — специальных инвестиционных контрактов.
«В 2017 году, по предварительной оценке, сумма предоставленных налоговых льгот участникам девяти приоритетных проектов и одного специального инвестиционного контракта составила 2,8 миллиарда рублей, а объем инвестиций в рамках данных проектов — около 17 миллиардов рублей. Таким образом, в расчете на один рубль предоставленных налоговых льгот объем привлеченных инвестиций составил 6 рублей», — сообщил первый вице-губернатор.
По словам Алексея Орлова, предпринимаемые в Свердловской области меры, безусловно, сказались на рейтинговых оценках. Так, агентство «Эксперт» вновь оценило Средний Урал как регион с высоким потенциалом и умеренным риском. По рангу инвестиционного потенциала Свердловская область занимает пятое место. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году Свердловская область заняла 33 место, поднявшись на 14 ступеней относительно 2015 года.
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