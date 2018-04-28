Алексей Орлов: один рубль налоговых льгот позволил привлечь 6 рублей инвестиций в Свердловской области в 2017 году

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов 18 апреля на заседании совета глав муниципальных образований подвёл итоги работы по повышению инвестиционной привлекательности Свердловской области в 2017 году.

По его словам, общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Свердловской области по итогам 2017 года составил 338 миллиардов рублей. В течение прошлого года высокие темпы роста инвестиционной активности демонстрировали строительный комплекс и сельское хозяйство. Для обеспечения роста инвестиционной активности в Свердловской области в прошлом году большое внимание уделялось развитию необходимой инфраструктуры — индустриальных парков, технопарков и других площадок. Кроме того, на региональном уровне продолжают действовать налоговые льготы для участников приоритетных инвестпроектов, резидентов ТОСЭР и участников СПИК — специальных инвестиционных контрактов.

«В 2017 году, по предварительной оценке, сумма предоставленных налоговых льгот участникам девяти приоритетных проектов и одного специального инвестиционного контракта составила 2,8 миллиарда рублей, а объем инвестиций в рамках данных проектов — около 17 миллиардов рублей. Таким образом, в расчете на один рубль предоставленных налоговых льгот объем привлеченных инвестиций составил 6 рублей», — сообщил первый вице-губернатор.