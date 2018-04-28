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Региональный кабмин утвердил увеличение доходов областного бюджета на 4,5 миллиарда рублей
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Региональный кабмин утвердил увеличение доходов областного бюджета на 4,5 миллиарда рублей 

Информационный портал Свердловской области 43 минуты назад
Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Свердловской области в первом квартале 2018 года позволила во второй раз в текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам областной казны. Постановление «О внесении изменений в Закон Свердловской области „Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов“ принято 19 апреля на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 миллиарда рублей — до 225,7 миллиарда. Из них налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 миллиарда рублей, безвозмездные поступления — на 1,3 миллиарда.
Отметим, наиболее ощутимый рост показал НДФЛ — прогноз по этому налогу увеличен на 3,1 миллиарда и составил 70,1 миллиарда рублей.
В равной сумме — на 4,5 миллиарда рублей — планируется увеличить расходы, которые составят 234,6 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета остается на прежнем уровне.
Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить дополнительные средства на реализацию поручений главы региона в сфере строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, АПК, культуры, информатизации и экономики.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
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