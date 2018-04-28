На поддержку производителей молока в Татарстане направили 1,8 млрд рублей 

Татарстан в рамках борьбы с молочным кризисом выделил порядка 1,8 миллиарда рублей на поддержку производителей. Личные подсобные хозяйства получили 346 миллионов рублей. Сельскохозяйственные организации и КФХ получили 1,5 миллиарда рублей. Только за первый квартал 2018 года производители молока в республике недополучили 1,3 миллиарда рублей. А это около 10 процентов денежных средств, направляемых на проведение посевной кампании. По информации пресс-службы минсельхозпрода РТ, цены на молокоперерабатывающих предприятиях республики упали на 5 рублей. Сегодня литр молока стоит 19 рублей.