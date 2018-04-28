«Фортеинвест» наращивает запасы нефти

Компания «ФортеИнвест», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева , значительно увеличила запасы нефти в Оренбуржье. По итогам 2017 года прирост извлекаемых запасов на месторождениях Оренбургского добывающего блока составил более 10 млн тонн.

Значительное увеличение запасов было получено благодаря открытию нового Южно-Мохового нефтегазового месторождения на Александровском лицензионном участке.

Также в прошлом году в Оренбургской области компанией были приобретены два новых лицензионных участка: Красносульский и Озерный.

«ФортеИнвест» владеет тремя добывающими активами — АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ООО «ГЕОПРОГРЕСС» и АО «Ойлгазтэт». Предприятия работают на 5-х лицензионных участках (Колганский, Александровский, Ашировский, Озерный, Красносульский), и 6 месторождениях Оренбургской области (Колганское, Олимпийское, Александровское, Моховое, Южно-Моховое, Ашировское). Суммарный объем текущих запасов Оренбургского блока компании составляет 49 035 тыс. тонн (категории А+В1+В2 и С1+С2).

Источник