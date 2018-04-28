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«Фортеинвест» наращивает запасы нефти
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«Фортеинвест» наращивает запасы нефти 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Компания «ФортеИнвест», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, значительно увеличила запасы нефти в Оренбуржье. По итогам 2017 года прирост извлекаемых запасов на месторождениях Оренбургского добывающего блока составил более 10 млн тонн.
Значительное увеличение запасов было получено благодаря открытию нового Южно-Мохового нефтегазового месторождения на Александровском лицензионном участке.
Также в прошлом году в Оренбургской области компанией были приобретены два новых лицензионных участка: Красносульский и Озерный.
«ФортеИнвест» владеет тремя добывающими активами — АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ООО «ГЕОПРОГРЕСС» и АО «Ойлгазтэт». Предприятия работают на 5-х лицензионных участках (Колганский, Александровский, Ашировский, Озерный, Красносульский), и 6 месторождениях Оренбургской области (Колганское, Олимпийское, Александровское, Моховое, Южно-Моховое, Ашировское). Суммарный объем текущих запасов Оренбургского блока компании составляет 49 035 тыс. тонн (категории А+В1+В2 и С1+С2).
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