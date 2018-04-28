Владимир Евтушенков может продать гостиницы в девяти городах России 

АФК «Система» Владимира Евтушенкова готовится выставить на продажу пул из девяти гостиничных объектов, сообщил Forbes источник, близкий к продавцу. Об этом также знают один из консультантов, работающий на рынке недвижимости, и партнер компании Colliers International Станислав Бибик. «АФК „Система“ не против продать все, но абсолютно точно она продает свои региональные активы, которые купила у компании „Региональная гостиничная сеть“ Андрея Якунина», — пояснил он Forbes.
В конце 2016 года компания АФК «Система» закрыла сделку по покупке у фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина восьми гостиниц в регионах России (Волгоград, Астрахань, Новосибирск, Сочи, Ижевск, Ярославль, Казань, Воронеж) и столичной гостиницы Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya. Их общий фонд составляет 1379 номеров. Управляются отели международными гостиничными операторами: Park Inn by Radisson, Holiday Inn Express и Courtyard by Marriott.
В компании Cosmos Group, управляющей гостиничным бизнесом ПАО АФК «Система», от комментариев отказались. Под управлением Cosmos Group находится более 3800 номеров в 17 отелях в России, Чехии, Италии и Намибии. В пресс-службе компании АФК «Система» сообщили, что «конкретных решений о продаже гостиничных активов, как и любых других активов АФК, в корпорации не принималось».
В свою очередь Станислав Бибик, знакомый с деталями сделки, пояснил, что портфель из девяти гостиниц в корпорации разделили на две сделки. Столичный отель Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya в АФК «Система» выделили из портфеля и будут продавать отдельно.
Продажа пула гостиниц связана с тем, что в компании поменялась стратегия по развитию гостиничного бизнеса, указывают в Colliers International. Ранее АФК «Система» готова была развивать низкомаржинальный бизнес стратегически, чтобы достичь критической массы и найти западного либо восточного партнера. «За аккумулирование такого пула объектов в одних руках и предоставление интересанту возможности большого выхода на рынок она могла получить премию», — объяснил Бибик, отметив, что это был долгосрочный план.
«В силу внутренних причин долгосрочная низкомаржинальная стратегия в компании была пересмотрена в сторону монетизации этого портфеля», — считают в брокерской компании Colliers International. В 2016 году восемь региональных гостиниц и Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya «Система» купила за 6,6 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей ушли на погашение внешней задолженности гостиниц.
«Сегодня цена примерно такая же. Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya стоит 1,7 млрд рублей, а пул региональных объектов оценивается в 5 млрд рублей. То есть весь портфель стоит в сумме около $100 млн», — утверждает Бибик.
Другой собеседник Forbes считает, что объекты могут быть проданы дешевле $100 млн По сведениям Colliers International, компания в случае успешной продажи может направить эти средства на приобретение других объектов в течение ближайшего года. «Ранее компания смотрела активы, окупаемость которых составляла 15 лет. Сегодня это объекты, окупаемость которых 5-6 лет», — сказал Станислав Бибик.
Президент АФК «Система» Михаил Шамолин объяснял покупку у пула отелей у Якунина растущим спросом на внутренний туризм. По мнению аналитиков, такие заявления звучали уместно исключительно на фоне будущего чемпионата мира по футболу 2018 года. «Отели могут снять сливки от чемпионата и показать хорошую операционную деятельность и загрузку. За счет футбольного первенства экономика и общая картина этого портфеля будет получше», — объяснил представитель Colliers.
В компании CBRE проанализировали готовность городов России к принятию гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, в Волгограде, где долгое время не было представлено отелей под международными брендами, сегодня работают Hampton by Hilton, Park Inn by Radisson Volgograd и Hilton Garden Inn Volgograd. Чемпионат мира поможет привлечь дополнительных туристический поток в город, однако важно помнить, что мероприятие продлится месяц (плюс подготовительный период), а в Волгограде пройдут всего 4 матча группового этапа, отметили в CBRE. Инвестиционная лихорадка не затронула гостиничный рынок Волгограда.
«Качественное предложение на рынке практически не увеличилось, если не принимать во внимание апартаменты различного уровня и качества. Масштабное спортивное событие простимулирует рост тарифа в июне и позволит отельерам увеличить показатели доходности в целом по году», — прокомментировала заместитель директора CBRE Татьяна Белова.
Владимир Евтушенков Рейтинг Forbes: №49 Состояние: $2000млн
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