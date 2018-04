Владимир Евтушенков может продать гостиницы в девяти городах России 

В конце 2016 года компания АФК «Система» закрыла сделку по покупке у фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина восьми гостиниц в регионах России Казань , Воронеж) и столичной гостиницы Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya. Их общий фонд составляет 1379 номеров. Управляются отели международными гостиничными операторами: Park Inn by Radisson , Holiday Inn Express и Courtyard by Marriott.