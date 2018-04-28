Владимир Евтушенков может продать гостиницы в девяти городах России

Италии и В компании Cosmos Group, управляющей гостиничным бизнесом ПАО АФК «Система», от комментариев отказались. Под управлением Cosmos Group находится более 3800 номеров в 17 отелях в России, Чехии Намибии . В пресс-службе компании АФК «Система» сообщили, что «конкретных решений о продаже гостиничных активов, как и любых других активов АФК, в корпорации не принималось».

В свою очередь Станислав Бибик, знакомый с деталями сделки, пояснил, что портфель из девяти гостиниц в корпорации разделили на две сделки. Столичный отель Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya в АФК «Система» выделили из портфеля и будут продавать отдельно.

Продажа пула гостиниц связана с тем, что в компании поменялась стратегия по развитию гостиничного бизнеса, указывают в Colliers International. Ранее АФК «Система» готова была развивать низкомаржинальный бизнес стратегически, чтобы достичь критической массы и найти западного либо восточного партнера. «За аккумулирование такого пула объектов в одних руках и предоставление интересанту возможности большого выхода на рынок она могла получить премию», — объяснил Бибик, отметив, что это был долгосрочный план.

«В силу внутренних причин долгосрочная низкомаржинальная стратегия в компании была пересмотрена в сторону монетизации этого портфеля», — считают в брокерской компании Colliers International. В 2016 году восемь региональных гостиниц и Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya «Система» купила за 6,6 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей ушли на погашение внешней задолженности гостиниц.

«Сегодня цена примерно такая же. Marriott Courtyard Moscow Paveletskaya стоит 1,7 млрд рублей, а пул региональных объектов оценивается в 5 млрд рублей. То есть весь портфель стоит в сумме около $100 млн», — утверждает Бибик.

Другой собеседник Forbes считает, что объекты могут быть проданы дешевле $100 млн По сведениям Colliers International, компания в случае успешной продажи может направить эти средства на приобретение других объектов в течение ближайшего года. «Ранее компания смотрела активы, окупаемость которых составляла 15 лет. Сегодня это объекты, окупаемость которых 5-6 лет», — сказал Станислав Бибик.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин объяснял покупку у пула отелей у Якунина растущим спросом на внутренний туризм. По мнению аналитиков, такие заявления звучали уместно исключительно на фоне будущего чемпионата мира по футболу 2018 года. «Отели могут снять сливки от чемпионата и показать хорошую операционную деятельность и загрузку. За счет футбольного первенства экономика и общая картина этого портфеля будет получше», — объяснил представитель Colliers.

В компании CBRE проанализировали готовность городов России к принятию гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, в Волгограде, где долгое время не было представлено отелей под международными брендами, сегодня работают Hampton by Hilton, Park Inn by Radisson Volgograd и Hilton Garden Inn Volgograd. Чемпионат мира поможет привлечь дополнительных туристический поток в город, однако важно помнить, что мероприятие продлится месяц (плюс подготовительный период), а в Волгограде пройдут всего 4 матча группового этапа, отметили в CBRE. Инвестиционная лихорадка не затронула гостиничный рынок Волгограда.

«Качественное предложение на рынке практически не увеличилось, если не принимать во внимание апартаменты различного уровня и качества. Масштабное спортивное событие простимулирует рост тарифа в июне и позволит отельерам увеличить показатели доходности в целом по году», — прокомментировала заместитель директора CBRE Татьяна Белова

Владимир Евтушенков Рейтинг Forbes: №49 Состояние: $2000млн

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