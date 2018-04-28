Чистый убыток банка «Глобэкс» по МСФО в 2017 г упал в 4,4 раза

Чистый убыток банка «Глобэкс» (контролируется ВЭБом ) за 2017 год по МСФО сократился в 4,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 2,4 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Процентные доходы банка снизились на 26,3%, до уровня в 11,6 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 1,7%, составив 877,8 миллиона рублей. Непроцентные доходы упали в 1,3 раза и составили 2,7 миллиарда рублей.

Процентные расходы сократились в 2,1 раза, до уровня в 6,9 миллиарда рублей. Расходы по налогу на прибыль составили 332,9 миллиона рублей, снизившись на 5,2%.

Активы банка упали в 1,5 раза и составили 104,6 миллиарда рублей, обязательства — в 1,6 раза, до уровня в 86,8 миллиарда рублей.