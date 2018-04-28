Игорь Ротенберг снизил долю в Тульском патронном заводе почти вдвое

По 13,4062% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА Капитал» и ООО «ВК Холдингс» (по 27874 акций каждая компания соответственно).

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДФА Капитал» зарегистрировано 22 марта 2015 г. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, который также является гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этой компании является Аркадий Ротенберг , сообщает «Интерфакс»

ООО «ВК Холдингс» зарегистрировано 15 марта 2018 г. Бенефициаром компании является ее гендиректор Владимир Кокорин.

Игорь Ротенберг стал акционером завода в январе прошлого года, купив 46,176% его акций. На конец декабря 2017 г. доля бизнесмена была 47,0387% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,173% акций завода.