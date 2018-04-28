Пять платежных компаний начнут использовать технологию xVia от Ripple

Пять платежных систем в Европе и Азии начнут применять технологию xVia, разработанную Ripple. Об этом представители стартапа сообщили в четверг, 28 апреля, в корпоративном блоге компании. Новыми клиентами Ripple стали английские фирмы FairFX, RationalFX и Exchange4Free, криптовалютная платформа MoneyMatch из Малайзии и региональная компания UniPay из Грузии . По словам вице-президента Ripple Ашиша Бирла, разработанная компанией технология поможет этим платежным операторам расширить свою базу клиентов. «Все эти компании сталкиваются с одной и той же проблемой: выстраивание партнерских связей с банками и сетями по всему миру, а этот процесс недешевый и долгий, — говорит Ашиш Бирл. — xVia поможет им расширить сеть своих клиентов на новых рынках».

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