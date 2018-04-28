Ещё
Пять платежных компаний начнут использовать технологию xVia от Ripple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом

Пять платежных компаний начнут использовать технологию xVia от Ripple 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Пять платежных систем в Европе и Азии начнут применять технологию xVia, разработанную Ripple. Об этом представители стартапа сообщили в четверг, 28 апреля, в корпоративном блоге компании. Новыми клиентами Ripple стали английские фирмы FairFX, RationalFX и Exchange4Free, криптовалютная платформа MoneyMatch из Малайзии и региональная компания UniPay из Грузии. По словам вице-президента Ripple Ашиша Бирла, разработанная компанией технология поможет этим платежным операторам расширить свою базу клиентов. «Все эти компании сталкиваются с одной и той же проблемой: выстраивание партнерских связей с банками и сетями по всему миру, а этот процесс недешевый и долгий, — говорит Ашиш Бирл. — xVia поможет им расширить сеть своих клиентов на новых рынках».
Ранее мы писали, что у компании Ripple выросла прибыли на 2400% за I квартал 2018 г.
текст: Антон Кузнецов, фото: Shutterstock
BitCryptoNews: последние новости
Американская блокчейн компания откроет офис в Москве на 1,5 тыс. кв.м. У Samsung рекордная выручка из-за спроса на майнинг В I квартале Ripple вырос на 83%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам313
Британия выгоняет россиян425
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением18
Объяснена высокая зарплата депутатов119
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение