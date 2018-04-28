Объем выдачи ипотеки в I квартале вырос на 81% — до 582 млрд рублей

В I квартале 2018 года выдано около 300 тыс. кредитов на общую сумму 582 млрд рублей с учетом рефинансирования. Это на 68% больше в количественном и на 81% в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Дом. РФ (ранее — АИЖК) со ссылкой на данные ЦБ

«По данным Банка России, в I квартале 2018 года выдано 299,4 тыс. кредитов на 582 млрд рублей (+68% в количественном и +81% в денежном выражении к I кварталу 2017 года), в том числе в марте — 118,7 тыс. кредитов на 234,8 млрд руб. (+47% в количественном и +60% в денежном выражении к марту 2017 года)», — указано в сообщении.

Доля рефинансирования в общем объеме выданных кредитов за отчетный период составила около 15% (85-90 млрд руб.). Возможностью рефинансировать свои ипотечные займы воспользовались около 45 тыс. заемщиков, подсчитали Дом.РФ и FRG.

Пик заявок на рефинансирование был зафиксирован в феврале (доля рефинансирования составила 15,6%), а в марте этот показатель снизился на 2,4 п.п. до 13,2%. «В дальнейшем такая тенденция сохранится в результате как сокращения спроса на рефинансирование, так и активизации банков в части снижения ставок для своих заемщиков», — считают в госкомпании.

Без учета рефинансирования с начала года выдано новых кредитов на сумму около 500 млрд рублей — это на 55% больше по отношению к I кварталу 2017 года, «что также является рекордным показателем за I квартал за всю историю».

В Дом.РФ прогнозируют, что по итогам текущего года будет выдано 1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.